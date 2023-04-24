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Журналисты сыграли в раннюю версию уровня из реалистичного шутера Unrecord

Журналисты сыграли в раннюю версию уровня из реалистичного шутера Unrecord
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На прошлой неделе французская студия DRAMA представила Unrecord — реалистичный шутер, который буквально покорил интернет. Пользователи до сих пор спорят между собой, игра это или всё же отменная постановка с реальными съёмками.

Журналисты издания IGN запустили демо уровня на Unreal Engine 5, который лёг в основу Unrecord. Авторы провели в проекте несколько часов и остались под большим впечатлением. Иногда шутер выглядит даже слишком реалистично и этим пугает, отметили в IGN.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN и Epic Games

Скачать раннюю версию уровня из будущей Unrecord может любой желающий. Однако для стабильной работы проекта понадобится мощный компьютер — игра по умолчанию использует трассировку лучей.

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