Фейковый аккаунт Disney в «Твиттере» получил официальную верификацию от Илона Маска

Издание Variety сообщило, что проблемы с верификацией в «Твиттере» продолжаются. Компания выдала золотую галочку подтверждения аккаунту DisneyJuniorUK. Как выяснилось, эта учётная запись — фейковая и никак не связана с Disney.
Владелец аккаунта очень удивился, когда получил золотую галочку. Как именно он это сделал, неизвестно. Напомним, что галочку золотого цвета получают проверенные аккаунты компаний, которые платят $ 1 тыс. в месяц. На картинке профиля аккаунта использовался тот же официальный логотип Disney Junior, что и в реальном аккаунте Disney. У настоящего аккаунта Disney 48 тыс. подписчиков, а у фейка их было чуть больше 2 тыс.
Фото: Twitter
Ведущий аккаунта публиковал на нём различные оскорбительные публикации, в которых упоминал Илона Маска и других людей. Также были замечены расистские оскорбления.
В данный момент учётная запись заблокирована и, судя по всему, не будет восстановлена.
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