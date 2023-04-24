Фейковый аккаунт Disney в «Твиттере» получил официальную верификацию от Илона Маска

Издание Variety сообщило, что проблемы с верификацией в «Твиттере» продолжаются. Компания выдала золотую галочку подтверждения аккаунту DisneyJuniorUK. Как выяснилось, эта учётная запись — фейковая и никак не связана с Disney.

Владелец аккаунта очень удивился, когда получил золотую галочку. Как именно он это сделал, неизвестно. Напомним, что галочку золотого цвета получают проверенные аккаунты компаний, которые платят $ 1 тыс. в месяц. На картинке профиля аккаунта использовался тот же официальный логотип Disney Junior, что и в реальном аккаунте Disney. У настоящего аккаунта Disney 48 тыс. подписчиков, а у фейка их было чуть больше 2 тыс.

Фото: Twitter

Ведущий аккаунта публиковал на нём различные оскорбительные публикации, в которых упоминал Илона Маска и других людей. Также были замечены расистские оскорбления.

В данный момент учётная запись заблокирована и, судя по всему, не будет восстановлена.