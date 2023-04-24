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Вышла первая часть документального фильма о лидере группы «Король и Шут»

В онлайн-кинотеатре Okko вышла первая часть документального фильма, посвящённого Михаилу Горшенёву — основателю и лидеру культовой панк-группы «Король и Шут». Первая часть длится 1 час и 43 минуты — её уже можно посмотреть.

Проект посвящён жизни Михаила. В нём рассказывается, как Горшенёв сформировал ставшую культовой группу «Король и Шут». Внимание уделяется и другим аспектам его жизни.

В проекте снялись его родственники, близкие друзья и коллеги: Андрей Князев, Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв (родной брат Михаила Горшенёва), мама артиста Татьяна Ивановна Горшенёва и другие.

Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Когда выйдет вторая часть, неизвестно. На сайте указано, что она появится «скоро».