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У лучших футболистов в EA Sports FC 24 будут уникальные черты — Fut Sheriff

У лучших футболистов в EA Sports FC 24 будут уникальные черты — Fut Sheriff
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Датамайнер и инсайдер под ником Fut Sheriff опубликовал новую информацию о грядущей EA Sports FC 24, которая заменит серию FIFA от Electronic Arts. По его данным, в проекте появится новая система черт футболистов, благодаря которой игроки будут ощущаться ещё аутентичнее, чем раньше.

Как отмечает Fut Sheriff, разработчики стремятся придать известным футболистам уникальные черты и анимации, которые сразу же будут заметны на поле. Аналогичную технологию когда-то уже вводила Konami в Pro Evolution Soccer 2013, однако система затрагивала только самых известных футболистов того времени — Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара.

Всеми деталями EA Sports FC 24 разработчики поделятся в июле — тогда же авторы наверняка расскажут о новой системе черт, которая «была невозможна в прошлых частях серии».

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