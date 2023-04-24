Чемпионат России по киберспорту — 2023 пройдёт в Уфе
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Федерация компьютерного спорта России объявила место проведения финальной части первенства страны — турнир состоится в Уфе.
Матчи чемпионата России по компьютерному спорту — 2023 примет универсальный спортивный комплекс «Уфа-Арена» 20 и 21 мая. Вход для зрителей будет бесплатным.
Киберспортсмены определят сильнейших в шести дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft 2, Clash Royale, Tekken 7 и технический симулятор DCL – The Game про управление дронами. Общий призовой фонд составит 5 млн рублей.
Ранее ФКС России подтвердила, что чемпионат страны и розыгрыш киберспортивной студенческой лиги по Clash Royale пройдут без изменений, несмотря на ограничение доступа к игре на территории РФ.
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