Чемпионат России по киберспорту — 2023 пройдёт в Уфе

Федерация компьютерного спорта России объявила место проведения финальной части первенства страны — турнир состоится в Уфе.

Матчи чемпионата России по компьютерному спорту — 2023 примет универсальный спортивный комплекс «Уфа-Арена» 20 и 21 мая. Вход для зрителей будет бесплатным.

Киберспортсмены определят сильнейших в шести дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft 2, Clash Royale, Tekken 7 и технический симулятор DCL – The Game про управление дронами. Общий призовой фонд составит 5 млн рублей.

Ранее ФКС России подтвердила, что чемпионат страны и розыгрыш киберспортивной студенческой лиги по Clash Royale пройдут без изменений, несмотря на ограничение доступа к игре на территории РФ.