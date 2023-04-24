Китайская NetEase требует от Blizzard $ 43,5 млн за отключение игр в Китае

Как сообщает портал Sina Technology, китайская компания NetEase подала иск к Blizzard и потребовала выплатить ей 300 млн юаней — около $ 43,5 млн или 3,5 млрд рублей. Ранее именно она выпускала игры американского разработчика в Китае.

По мнению NetEase, этой суммы достаточно, чтобы возместить закрытие игр Blizzard в Китае. В неё также входят возвраты денег китайским геймерам, непроданный мерчандайз и предоплата за работу над невыпущенными играми.

Cоглашение между Activision Blizzard и китайской NetEase истекло 23 января. Обе компании так и не смогли договориться о сотрудничестве, из-за чего серверы World of Warcraft, Overwatch и других крайне популярных игр теперь недоступны в Китае. Игроки из Поднебесной всё ещё могут сыграть в любимые проекты, однако для этого им нужно перейти на азиатские серверы и создать новых персонажей.