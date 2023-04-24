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«Последнее испытание»: финального босса в Diablo 4 трудно победить даже игрокам 100 уровня

«Последнее испытание»: финального босса в Diablo 4 трудно победить даже игрокам 100 уровня
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Помощник директора Diablo 4 Джо Пьепиора в интервью GameRadar+ рассказал, что новая игра Blizzard не будет «бесконечной» — хотя подземелья c ростом уровня становятся всё опаснее, предел сложности в игре всё же присутствует.

Разработчик Blizzard пояснил, что после достижения 100-го уровня игрок наберёт максимальную силу, после чего увеличить урон можно будет только улучшением своей сборки и прокачки персонажа.

«Финальным испытанием», как говорит Джо, станет босс, которого будет победить не так просто — отмечается, что некоторым придётся несколько раз модернизировать билд в попытке найти нужное сочетание.

На уровне 100 есть битва с боссом, которую мы хотим сбалансировать так, чтобы она была очень, очень сложной. Мы хотим, чтобы вы посмотрели на свой класс, поняли плюсы своей сборки, а затем улучшили её, насколько это возможно. Только в таком случае вы сможете победить.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях.

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