Дэвид Линч раскритиковал зрителей, которые смотрят фильмы на смартфонах

Американский режиссёр Дэвид Линч дал интервью, в котором рассказал о своём отношении к современным веяниям в киноиндустрии.

В частности, он выступил против просмотра фильмов на стриминговых сервисах, которые становятся всё популярнее после COVID-19, когда люди перестали ходить в кинотеатры.

Художественные фильмы находятся в плохом состоянии, их место заняли сериалы… Раньше вы могли пойти в кино, сесть перед экраном и шагнуть в совершенно новый мир. Теперь это всё в чёртовых учебниках истории. Это огорчает.

Линч также отдельно выделил зрителей, которые смотрят фильмы с маленьких экранов смартфонов — по его мнению, они не могут полностью оценить ленту.

Я всегда говорю: люди говорят, что видели фильм, но, если они смотрели его на телефоне, они на самом деле ничего не видели.

В январе в похожем стиле высказался Джеймс Кэмерон — режиссёр «Аватара» заявил, что при просмотре на маленьком экране зрители могут упустить суть фильма.