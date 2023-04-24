Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэвид Линч раскритиковал зрителей, которые смотрят фильмы на смартфонах

Дэвид Линч раскритиковал зрителей, которые смотрят фильмы на смартфонах
Аудио-версия:
Комментарии

Американский режиссёр Дэвид Линч дал интервью, в котором рассказал о своём отношении к современным веяниям в киноиндустрии.

В частности, он выступил против просмотра фильмов на стриминговых сервисах, которые становятся всё популярнее после COVID-19, когда люди перестали ходить в кинотеатры.

Художественные фильмы находятся в плохом состоянии, их место заняли сериалы… Раньше вы могли пойти в кино, сесть перед экраном и шагнуть в совершенно новый мир. Теперь это всё в чёртовых учебниках истории. Это огорчает.

Линч также отдельно выделил зрителей, которые смотрят фильмы с маленьких экранов смартфонов — по его мнению, они не могут полностью оценить ленту.

Я всегда говорю: люди говорят, что видели фильм, но, если они смотрели его на телефоне, они на самом деле ничего не видели.

В январе в похожем стиле высказался Джеймс Кэмерон — режиссёр «Аватара» заявил, что при просмотре на маленьком экране зрители могут упустить суть фильма.

Материалы по теме
«У людей нет таких сильных эмоций». Джеймс Кэмерон — о просмотре фильмов дома
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023