Фото: Том Круз на новых кадрах фильма «Миссия невыполнима 7»

Компания Paramount Pictures поделилась новыми постерами предстоящего боевика «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».
Были опубликованы кадры фильма с исполнителем главной роли Томом Крузом, а также другими персонажами картины.
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Премьера седьмой части фильма «Миссия невыполнима» состоится в кинотеатрах в июле 2023 года. В июне 2024 года на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта.
Ранее руководитель Paramount Global рассказал, что авторам предстоящей ленты пришлось существенно сократить хронометраж работы, хотя на тестовых показах она оставила у зрителей «исключительно положительное впечатление».
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