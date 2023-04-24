Рассел Кроу мог не сняться в «Гладиаторе» из-за «абсолютно бредового сценария»

Рассел Кроу дал большое интервью изданию Vanity Fair, в котором в том числе рассказал о создании культового «Гладиатора» Ридли Скотта.

Актёр признался, что хотел уйти из проекта после прочтения сценария — он показался ему абсолютно бредовым и нереалистичным. По его словам, в фильме должны были быть сцены с рекламными интеграциями оливкового масла и других продуктов.

У «Гладиатора» была отличная концепция, но сценарий был чепухой, абсолютным бредом. В нём были сцены, где мы ехали на колесницах, на которых были рекламные плакаты оливкового масла и других продуктов.

После прочтения сценария Рассел Кроу несколько раз посетила мысль покинуть проект, однако Ридли Скотт убедил его остаться, вычеркнув из сценария самые нелепые сцены. В результате авторам пришлось дописывать сюжет и диалоги прямо на ходу, однако это того стоило — лента вошла в список лучших произведений всех времён, а сам Кроу удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.

Совсем скоро стартует полноценное производство «Гладиатора 2» с Полом Мескалем. В продолжении не появится герой Рассела Кроу.