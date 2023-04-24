Рассел Кроу мог не сняться в «Гладиаторе» из-за «абсолютно бредового сценария»

Рассел Кроу дал большое интервью изданию Vanity Fair, в котором в том числе рассказал о создании культового «Гладиатора» Ридли Скотта.
Актёр признался, что хотел уйти из проекта после прочтения сценария — он показался ему абсолютно бредовым и нереалистичным. По его словам, в фильме должны были быть сцены с рекламными интеграциями оливкового масла и других продуктов.
У «Гладиатора» была отличная концепция, но сценарий был чепухой, абсолютным бредом. В нём были сцены, где мы ехали на колесницах, на которых были рекламные плакаты оливкового масла и других продуктов.
После прочтения сценария Рассел Кроу несколько раз посетила мысль покинуть проект, однако Ридли Скотт убедил его остаться, вычеркнув из сценария самые нелепые сцены. В результате авторам пришлось дописывать сюжет и диалоги прямо на ходу, однако это того стоило — лента вошла в список лучших произведений всех времён, а сам Кроу удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.
Совсем скоро стартует полноценное производство «Гладиатора 2» с Полом Мескалем. В продолжении не появится герой Рассела Кроу.
- 24 апреля 2023
-
18:59
-
18:52
-
18:25
-
18:20
-
17:56
-
17:48
-
17:29
-
16:59
-
16:28
-
16:03
-
15:51
-
15:28
-
15:25
-
15:05
-
15:01
-
14:41
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:11
-
13:54
-
13:38
-
13:37
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:45
-
12:06
-
11:18
-
10:56
-
10:20
-
09:41
-
09:14
-
08:36
- 23 апреля 2023
-
19:01