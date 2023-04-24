Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2024 году

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала расписание мероприятий, связанных с вручением премии «Оскар» в следующем году.

Окончательный список номинантов будет объявлен 24 января. А сама 96-я церемония вручения «Оскара», как и обычно, состоится во второе воскресенье весны — 10 марта 2024 года. Ранее эту традицию нарушали во времена пандемии.

Расписание событий «Оскар-2024»: