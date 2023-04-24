Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2024 году
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Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала расписание мероприятий, связанных с вручением премии «Оскар» в следующем году.
Окончательный список номинантов будет объявлен 24 января. А сама 96-я церемония вручения «Оскара», как и обычно, состоится во второе воскресенье весны — 10 марта 2024 года. Ранее эту традицию нарушали во времена пандемии.
Расписание событий «Оскар-2024»:
- 15 ноября 2023 года — крайний срок подачи заявок (общие категории);
- 18 ноября — церемония вручения специальных наград;
- с 14 по 18 декабря — предварительное голосование;
- 21 декабря — объявление шорт-листов;
- 31 декабря — окончание периода отбора;
- с 11 по 16 января 2024 года — голосование номинаций;
- 23 января — объявление номинантов;
- с 22 по 27 февраля — окончательное голосование;
- 10 марта — 96-я церемония вручения наград премии «Оскар».
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