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Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2024 году

Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2024 году
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Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала расписание мероприятий, связанных с вручением премии «Оскар» в следующем году.

Окончательный список номинантов будет объявлен 24 января. А сама 96-я церемония вручения «Оскара», как и обычно, состоится во второе воскресенье весны — 10 марта 2024 года. Ранее эту традицию нарушали во времена пандемии.

Расписание событий «Оскар-2024»:

  • 15 ноября 2023 года — крайний срок подачи заявок (общие категории);
  • 18 ноября — церемония вручения специальных наград;
  • с 14 по 18 декабря — предварительное голосование;
  • 21 декабря — объявление шорт-листов;
  • 31 декабря — окончание периода отбора;
  • с 11 по 16 января 2024 года — голосование номинаций;
  • 23 января — объявление номинантов;
  • с 22 по 27 февраля — окончательное голосование;
  • 10 марта — 96-я церемония вручения наград премии «Оскар».
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