Создатель «Настоящего детектива» выпустит сериал по мотивам фильма «Великолепная семёрка»

Как сообщает издание Variety, создатель сериала «Настоящий детектив» Николас Пиццолатто выпустит ещё одну адаптацию культового вестерна «Великолепная семёрка». Шоураннер напишет сценарий для будущего проекта и выступит исполнительным продюсером сериала для Amazon Prime.

Каких-либо других деталей пока нет, однако авторы уже подтвердили, что ремейк будет выполнен с большим вниманием к оригинальному произведению. Сюжет адаптации повторит сценарий ленты 1960 года: семеро вооружённых всадников готовятся защитить маленькую деревушку на границе Техаса в конце XIX века.

По «Великолепной семёрке» уже выходил ремейк — в 2016 году Антуан Фукуа снял адаптацию с Дензелом Вашингтоном и Крисом Праттом. Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков из-за скомканного сюжета и непроработанных персонажей.