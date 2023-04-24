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Создатель «Настоящего детектива» выпустит сериал по мотивам фильма «Великолепная семёрка»

Создатель «Настоящего детектива» выпустит сериал по мотивам фильма «Великолепная семёрка»
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Как сообщает издание Variety, создатель сериала «Настоящий детектив» Николас Пиццолатто выпустит ещё одну адаптацию культового вестерна «Великолепная семёрка». Шоураннер напишет сценарий для будущего проекта и выступит исполнительным продюсером сериала для Amazon Prime.

Каких-либо других деталей пока нет, однако авторы уже подтвердили, что ремейк будет выполнен с большим вниманием к оригинальному произведению. Сюжет адаптации повторит сценарий ленты 1960 года: семеро вооружённых всадников готовятся защитить маленькую деревушку на границе Техаса в конце XIX века.

По «Великолепной семёрке» уже выходил ремейк — в 2016 году Антуан Фукуа снял адаптацию с Дензелом Вашингтоном и Крисом Праттом. Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков из-за скомканного сюжета и непроработанных персонажей.

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