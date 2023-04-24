В Steam вышел нуарный детектив Shadows of Doubt с полной симуляцией жизни NPC

24 апреля в Steam в раннем доступе вышла Shadows of Doubt — научно-фантастический детектив в нуарном стиле от ColePowered Games. В игре вам придётся примерить на себя роль детектива и раскрыть серию убийств.

Несмотря на то что это экшен, главной фишкой Shadows of Doubt станет окружающий мир. Сюжет развивается с помощью процедурной генерации мира, за счёт полной симуляции все персонажи вокруг будут вести полноценную жизнь: они получат распорядок дня, хобби, друзей и многое другое.

Разработчики признаются, что начальные квесты будут относительно линейными, однако по ходу прохождения появится всё больше разных вариантов раскрыть то или иное дело. Ветвистой структурой сюжета управляет искуственный интеллект.

Видео доступно на YouTube-канале Fireshine Games. Права на видео принадлежат Fireshine Games.

Пока игра доступна только в Steam, цена в России составляет 639 рублей с учётом скидки. Текстовая часть Shadows of Doubt переведена на русский язык.