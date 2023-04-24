Арнольд Шварценеггер сыграет в фильме «Побег» — это первая большая роль актёра за годы
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Как сообщает издание Deadline, Арнольд Шварценеггер возвращается в большое кино после четырёхлетнего перерыва. Знаменитый актёр сыграет роль Терри Рейнольдса в триллере «Побег» режиссёра Скотта Во («Неудержимые 4»).
По сюжету пасынка главного героя Дэниела подставляют и приговаривают к 25 годам лишения свободы в другой стране. Теперь Рейнольдсу предстоит организовать дерзкий побег родственника, опередив местного тюремного надзирателя, чтобы избежать поимки и сбежать из страны.
Съёмки фильма должны стартовать в этом году в Восточной Европе, а премьера, судя по всему, состоится уже в 2024 году. Это будет первая роль Шварценеггера в кино с релиза «Терминатора: Тёмные судьбы», вышедшего почти пять лет назад.
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