Бэма Марджеру из «Чудаков» ищет полиция: он ввязался в драку, а затем убежал в лес

Полиция штата Пенсильвания объявила в розыск скейтбордиста и телеведущего Бэма Марджеру, который получил известность после участия в шоу «Чудаки» в 2000-х.
Сообщается, что 43-летний исполнитель трюков поссорился с каким-то человеком, скандал завершился физическим контактом — в результате драки оппонент Бэма получил лёгкие травмы.
Сам Марджера не стал ждать приезда полицейских и скрылся в лесу неподалёку. Сейчас его до сих пор не нашли, хотя правоохранительные органы уже выписали ордер на его арест.
Бывшего шоумена уже неоднократно обвиняли в различных нарушениях закона. В 2021 году его вырезали из фильма «Чудаки навсегда» после положительного теста на наркотики, затем Бэма арестовали за скандал в ресторане в присутствии пятилетнего сына. В марте этого года девушка обвинила его в домашнем насилии.
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