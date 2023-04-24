Бэма Марджеру из «Чудаков» ищет полиция: он ввязался в драку, а затем убежал в лес

Полиция штата Пенсильвания объявила в розыск скейтбордиста и телеведущего Бэма Марджеру, который получил известность после участия в шоу «Чудаки» в 2000-х.

Сообщается, что 43-летний исполнитель трюков поссорился с каким-то человеком, скандал завершился физическим контактом — в результате драки оппонент Бэма получил лёгкие травмы.

Сам Марджера не стал ждать приезда полицейских и скрылся в лесу неподалёку. Сейчас его до сих пор не нашли, хотя правоохранительные органы уже выписали ордер на его арест.

Бывшего шоумена уже неоднократно обвиняли в различных нарушениях закона. В 2021 году его вырезали из фильма «Чудаки навсегда» после положительного теста на наркотики, затем Бэма арестовали за скандал в ресторане в присутствии пятилетнего сына. В марте этого года девушка обвинила его в домашнем насилии.