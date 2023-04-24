Представлены системные требования Honkai Star Rail
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Студия HoYoverse опубликовала системные требования своей новой игры Honkai: Star Rail для ПК и мобильных устройств.
Проект будет не слишком требователен к процессору и видеокарте, а объём требуемой оперативной и внутренней памяти у Honkai даже ниже, чем у Genshin Impact — другая игра hoYoverse требует от 8 до 12 гигабайт ОЗУ и 60 гигабайт на диске.
Минимальные системные требования Honkai Star Rail на ПК
- Операционная система: Windows 7, 64-bit
- Процессор: Intel Core i3
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650
- Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ
- Место на диске: 20 ГБ HDD
Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на ПК
- Операционная система: Windows 10, 64-bit
- Процессор: Intel Core i7
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Место на диске: 20 ГБ HDD
Минимальные системные требования Honkai Star Rail на Android
- Процессор: Snapdragon 835, Dimensity 720, Kirin 810 или выше
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
- Версия ОС: Android 8
- Свободное место: 8,5 ГБ
Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на Android
- Процессор: Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 990 или выше
- Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ
- Версия ОС: Android 9
- Свободное место: 8,5 ГБ
Минимальные системные требования Honkai Star Rail на iOS
- Устройство: iPhone 8 Plus или iPad с A10
- Операционная система: iOS 10
- Свободное место: 9 ГБ
Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на iOS
- Устройство: iPhone XS, iPhone XR или iPad с Apple A12
- Операционная система: iOS 11
- Свободное место: 9 ГБ
Бесплатная онлайн-игра Honkai: Star Rail выйдет 26 апреля на ПК и мобильных устройствах. Позже её обещают портировать на PlayStation.
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