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Представлены системные требования Honkai Star Rail

Представлены системные требования Honkai Star Rail
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Студия HoYoverse опубликовала системные требования своей новой игры Honkai: Star Rail для ПК и мобильных устройств.

Проект будет не слишком требователен к процессору и видеокарте, а объём требуемой оперативной и внутренней памяти у Honkai даже ниже, чем у Genshin Impact — другая игра hoYoverse требует от 8 до 12 гигабайт ОЗУ и 60 гигабайт на диске.

Минимальные системные требования Honkai Star Rail на ПК

  • Операционная система: Windows 7, 64-bit
  • Процессор: Intel Core i3
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650
  • Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ
  • Место на диске: 20 ГБ HDD

Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на ПК

  • Операционная система: Windows 10, 64-bit
  • Процессор: Intel Core i7
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
  • Место на диске: 20 ГБ HDD

Минимальные системные требования Honkai Star Rail на Android

  • Процессор: Snapdragon 835, Dimensity 720, Kirin 810 или выше
  • Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
  • Версия ОС: Android 8
  • Свободное место: 8,5 ГБ

Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на Android

  • Процессор: Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 990 или выше
  • Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ
  • Версия ОС: Android 9
  • Свободное место: 8,5 ГБ

Минимальные системные требования Honkai Star Rail на iOS

  • Устройство: iPhone 8 Plus или iPad с A10
  • Операционная система: iOS 10
  • Свободное место: 9 ГБ

Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на iOS

  • Устройство: iPhone XS, iPhone XR или iPad с Apple A12
  • Операционная система: iOS 11
  • Свободное место: 9 ГБ

Бесплатная онлайн-игра Honkai: Star Rail выйдет 26 апреля на ПК и мобильных устройствах. Позже её обещают портировать на PlayStation.

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