Представлены системные требования Honkai Star Rail

Студия HoYoverse опубликовала системные требования своей новой игры Honkai: Star Rail для ПК и мобильных устройств.

Проект будет не слишком требователен к процессору и видеокарте, а объём требуемой оперативной и внутренней памяти у Honkai даже ниже, чем у Genshin Impact — другая игра hoYoverse требует от 8 до 12 гигабайт ОЗУ и 60 гигабайт на диске.

Минимальные системные требования Honkai Star Rail на ПК

Операционная система: Windows 7, 64-bit

Windows 7, 64-bit Процессор: Intel Core i3

Intel Core i3 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 650 Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ

6 ГБ ОЗУ Место на диске: 20 ГБ HDD

Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на ПК

Операционная система: Windows 10, 64-bit

Windows 10, 64-bit Процессор: Intel Core i7

Intel Core i7 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

8 ГБ ОЗУ Место на диске: 20 ГБ HDD

Минимальные системные требования Honkai Star Rail на Android

Процессор: Snapdragon 835, Dimensity 720, Kirin 810 или выше

Snapdragon 835, Dimensity 720, Kirin 810 или выше Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ

4 ГБ ОЗУ Версия ОС: Android 8

Android 8 Свободное место: 8,5 ГБ

Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на Android

Процессор: Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 990 или выше

Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 990 или выше Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ

6 ГБ ОЗУ Версия ОС: Android 9

Android 9 Свободное место: 8,5 ГБ

Минимальные системные требования Honkai Star Rail на iOS

Устройство: iPhone 8 Plus или iPad с A10

iPhone 8 Plus или iPad с A10 Операционная система: iOS 10

iOS 10 Свободное место: 9 ГБ

Рекомендуемые системные требования Honkai Star Rail на iOS

Устройство: iPhone XS, iPhone XR или iPad с Apple A12

iPhone XS, iPhone XR или iPad с Apple A12 Операционная система: iOS 11

iOS 11 Свободное место: 9 ГБ

Бесплатная онлайн-игра Honkai: Star Rail выйдет 26 апреля на ПК и мобильных устройствах. Позже её обещают портировать на PlayStation.