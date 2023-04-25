Харрисон Форд подтвердил, что больше не будет играть Индиану Джонса
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В разговоре с редакцией журнала Total Film Харрисон Форд ещё раз подчеркнул, что «Индиана Джонс и Колесо судьбы» станет последним фильмом, в котором он исполнит роль легендарного археолога.
Актёр признал, что слышал о подготовке сериала про Индиану Джонса от Disney+, но не планирует принимать участие в проекте.
Ранее Форд заявлял, что хотел закончить работу над ролью ещё раньше, но затем увидел в ленте «Индиана Джонс 5» шанс вернуться, чтобы поставить точку в истории персонажа.
Премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» пройдёт 30 июня 2023 года. Сюжет покажет уже постаревшего Индиану в новом приключении, в которое он отправится со своей крёстной дочерью (её роль исполнит Фиби Уоллер-Бридж).
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