Звезда «Марсианина» Маккензи Дэвис сыграет в ремейке триллера «Не говори никому» 2022 года

Несколько дней назад стало известно, что актёр Джеймс МакЭвой снимется в ремейке триллера «Не говори никому» 2022 года. По информации издания Deadline, к нему присоединилась актриса Маккензи Дэвис, известная по фильмам «Марсианин» и «Бегущий по лезвию 2049».

Ожидается, что она сыграет главную роль вместе с МакЭвоем. Других деталей каста пока что нет. Напомним, что за производство ленты будет отвечать Blumhouse Productions. МакЭвой ранее работал с кинокомпанией над лентами «Сплит» и «Стекло».

Сюжет картины расскажет о том, как во время отпуска в Италии молодая семья из Дании знакомится с нидерландской парой. Через время они получают приглашение посетить загородный дом новых знакомых, но с этого момента их жизнь меняется навсегда.

Режиссёром ремейка выступит Джеймс Уоткинс, он же напишет сценарий. Прокатчиком англоязычной версии триллера выступит компания Universal Pictures.

Премьера состоится 9 августа 2024 года.