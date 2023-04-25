Звезда «Марсианина» Маккензи Дэвис сыграет в ремейке триллера «Не говори никому» 2022 года

Несколько дней назад стало известно, что актёр Джеймс МакЭвой снимется в ремейке триллера «Не говори никому» 2022 года. По информации издания Deadline, к нему присоединилась актриса Маккензи Дэвис, известная по фильмам «Марсианин» и «Бегущий по лезвию 2049».
Ожидается, что она сыграет главную роль вместе с МакЭвоем. Других деталей каста пока что нет. Напомним, что за производство ленты будет отвечать Blumhouse Productions. МакЭвой ранее работал с кинокомпанией над лентами «Сплит» и «Стекло».
Сюжет картины расскажет о том, как во время отпуска в Италии молодая семья из Дании знакомится с нидерландской парой. Через время они получают приглашение посетить загородный дом новых знакомых, но с этого момента их жизнь меняется навсегда.
Режиссёром ремейка выступит Джеймс Уоткинс, он же напишет сценарий. Прокатчиком англоязычной версии триллера выступит компания Universal Pictures.
Премьера состоится 9 августа 2024 года.
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