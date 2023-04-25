На поставляемые в Россию ПК и ноутбуки могут обязать устанавливать отечественную ОС

По информации газеты «Коммерсантъ», правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему на все ноутбуки и ПК, которые поставляются в Россию путём параллельного импорта. Соответствующий документ готовит Минцифры.

Разработчики ОС считают, что этот шаг поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых устройств, которые не получают обновления. Несмотря на положительные черты, у этого есть и минусы. Об одном из них рассказал представитель ассоциации торговых компаний РАТЭК Антон Гуськов.

По его словам, предустановка российской ОС может повлиять на конечную цену продукта.

Если обяжут предустанавливать российскую ОС вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах. Если ритейлеров обяжут предустанавливать российскую ОС, то трудозатраты специалистов в магазинах будут закладываться в конечную стоимость оборудования.