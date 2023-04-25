Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На поставляемые в Россию ПК и ноутбуки могут обязать устанавливать отечественную ОС

На поставляемые в Россию ПК и ноутбуки могут обязать устанавливать отечественную ОС
Аудио-версия:
Комментарии

По информации газеты «Коммерсантъ», правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему на все ноутбуки и ПК, которые поставляются в Россию путём параллельного импорта. Соответствующий документ готовит Минцифры.

Разработчики ОС считают, что этот шаг поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых устройств, которые не получают обновления. Несмотря на положительные черты, у этого есть и минусы. Об одном из них рассказал представитель ассоциации торговых компаний РАТЭК Антон Гуськов.

По его словам, предустановка российской ОС может повлиять на конечную цену продукта.

Если обяжут предустанавливать российскую ОС вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах. Если ритейлеров обяжут предустанавливать российскую ОС, то трудозатраты специалистов в магазинах будут закладываться в конечную стоимость оборудования.
Материалы по теме
Вот-вот выйдет Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от создателей Genshin Impact
Вот-вот выйдет Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от создателей Genshin Impact
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023