Вышел трейлер к выходу Honkai: Star Rail — новой игры от авторов Genshin Impact

Студия HoYoverse, известная по разработке Genshin Impact, выпустила релизный трейлер своего нового проекта —Honkai: Star Rail. Ролик посвящён скорому выходу игры, который состоится уже завтра.

В ролике показали главных героев игры и её различные события.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат Honkai: Star Rail.

Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличается от предшественника.

Honkai: Star Rail выйдет бесплатно на ПК, iOS и Android, а позже появится на PS4 и PS5. Загрузить проект уже можно.