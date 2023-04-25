В хардкорном режиме Diablo 4 в PvP игроки могут лишиться своих персонажей навсегда

Blizzard поделилась новыми деталями хардкорного режима в Diablo 4. Это будет самый опасный для игроков режим, ведь в нём можно будет потерять своего персонажа навсегда.
Об этом рассказал глава по коммуникациям студии Blizzard Адам Флэтчер. По его словам, если пользователи столкнутся в PvP друг с другом, проигравший действительно лишится своего персонажа. Это значит, что ему придётся создавать нового героя, вновь проходить сюжетную кампанию и прокачивать персонажа заново.
Флэтчер отметил, что в теории игроки могут обходить стороной опасные для хардкорного режима PvP-зоны, чтобы избежать всех рисков. В таком случае игрокам будет нечего бояться.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. C 12 по 14 мая Blizzard проведёт ещё один бета-тест для всех желающих.
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