Актриса Кэрри Фишер получит звезду на голливудской «Аллее славы» в день «Звёздных войн»
Поделиться
Актриса Кэрри Фишер, больше всего известная по роли Леи Органы в «Звёздных войнах», скоро получит посмертную звезду на голливудской «Аллее славы». Случится это уже 4 мая — во всемирный день «Звёздных войн».
Впервые о том, что Фишер получит звезду на «Аллее славы», сообщили в 2021 году, однако только сейчас американская киноакадемия назвала точную дату церемонии. Награду получит 31-летняя Билли Лурд — единственная дочь известной актрисы.
За свою карьеру Кэрри Фишер сыграла во множестве фильмов и сериалов, однако самой знаковой ролью актрисы считается воплощение Леи Органы, к которой женщина возвращалась спустя долгие годы после съёмок оригинальной трилогии. Артистка умерла в 2016 году в возрасте 60 лет.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
13:42
-
13:34
-
13:31
-
13:04
-
13:03
-
12:42
-
12:22
-
11:44
-
11:06
-
10:39
-
09:46
-
09:32
-
09:06
-
08:39
-
01:11
-
00:30
- 24 апреля 2023
-
23:56
-
23:15
-
22:31
-
20:55
-
20:32
-
20:27
-
20:09
-
19:55
-
19:39
-
19:35
-
18:59
-
18:52
-
18:25
-
18:20
-
17:56
-
17:48
-
17:29
-
16:59
-
16:28
Партнерский контент