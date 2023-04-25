Для Max Payne 3 анонсировали русскую озвучку с профессиональными актёрами

Команда Mechanics VoiceOver, занимающаяся озвучиванием видеоигр без полной локализации, объявила о планах на озвучку Max Payne 3. Напомним, проект Rockstar Games вышел без дубляжа с субтитрами.

Конечно, появление русскоязычной озвучки будет возможно только в случае поддержки со стороны геймеров. Сборы на работу уже стартовали — поддержать команду можно в сообществе «ВКонтакте».

В публикации отметили, что демоверсию на роль Макса записал Максим Дахненко, наиболее известный по роли Уильяма Бласковица из последних частей Wolfenstein. В мае пройдёт запись с Геннадием Новиковым. На роль будет выбран один актёр.

И от успеха сборов на Max Payne 3 (а также GTA: San Andreas) напрямую зависит, будем ли мы браться за другие, куда большие по объёмам, игры Rockstar.

Получится ли собрать сумму на озвучку, узнаем позже.