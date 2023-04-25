16 млн игроков и 20 тыс. стримеров: магазин VK Play подвёл итоги за первый год работы

VK поделилась статистикой игрового магазина VK Play, которому 25 апреля исполнился ровно год. Как сообщают представители площадки, количество зарегистрированных аккаунтов в сервисе достигло отметки в 16,5 млн. Ежемесячная активная аудитория на конец марта 2023 года составила более 13 млн пользователей.
С момента выхода VK Play Live из бета-тестирования в конце ноября к ней присоединилось более 20 тыс. стримеров — 9 тыс. из них запускают трансляции регулярно. За год на VK Play прошло почти 2000 турниров по популярным киберспортивным дисциплинам, в которых приняло участие более 600 тыс. человек.
В честь годовщины на VK Play запустили розыгрыш призов — с 25 апреля по 10 мая пользователи могут выиграть: ключи и скидки от 30 до 80% на популярные игры, сертификаты на несколько часов игры в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud, а также уникальные достижения и подарки для профиля.
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