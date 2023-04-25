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«Крик 6» с Дженной Ортегой вышел на торрентах

«Крик 6» с Дженной Ортегой вышел в онлайне
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Триллер «Крик 6» сегодня добрался до онлайн-кинотеатров. Ленту уже можно посмотреть не выходя из дома, однако официального русскоязычного дубляжа из-за санкций картина не получила.

«Крик 6» — новая часть культовой триллер-франшизы про маньяка Призрачное лицо с жуткой маской. Фильм собрал отличные отзывы критиков и зрителей. Проект назвали пугающим и интересным, а одну из главных ролей исполнила звезда шоу «Уэнсдей» Дженна Ортега.

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Сборы ленты в мире составили $ 168 млн. Это очень достойный результат, который чуть-чуть не дотянул до «Крика 2» со $ 172 млн и до первого «Крика» — у него $ 173 млн.

С нашими впечатлениями от картины можно ознакомиться в отдельном материале ниже. Картина действительно оказалась отличной.

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