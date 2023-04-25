Умер Геннадий Богачёв, народный артист России и известный актёр дубляжа
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25 апреля скончался Геннадий Богачёв, народный артист России. Об этом сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором играл актёр. Ему было 78 лет.
Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. Всю свою профессиональную жизнь Геннадий Богачёв посвятил БДТ: в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым.
За свою жизнь Богачёв снялся более чем в 30 картинах и озвучил больше сотни персонажей. Среди самых знаковых ролей актёра — «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и «Мастер и Маргарита». Именно его голосом в России говорили персонажи Ричарда Гира, Роберта Де Ниро и Мела Гибсона.
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