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Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий

Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий
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Издание NN продолжает экспериментировать с нейросетью ChatGPT. В этот раз издание попросило бота составить список самых перспективных профессий будущего. В итоге ChatGPT сформировал топ из десяти профессий.

На первом месте оказался инженер-программист AI/ML. На втором месте расположился робототехник, а тройку лидеров замкнул специалист по кибербезопасности. Также в топ попали и довольно редкие профессии: блокчейн-инженер и специалист по геномному редактированию.

Топ-10 перспективных профессий от ChatGPT

  1. Инженер-программист AI/ML.
  2. Робототехник.
  3. Специалист по кибербезопасности.
  4. Биотехнолог.
  5. Разработчик виртуальной и дополненной реальности.
  6. Блокчейн-инженер.
  7. Инженер устойчивой энергетики.
  8. Специалист по генной терапии и геномному редактированию.
  9. Дата-аналитик..
  10. Инженер-программист loT.
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