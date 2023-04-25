Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий
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Издание NN продолжает экспериментировать с нейросетью ChatGPT. В этот раз издание попросило бота составить список самых перспективных профессий будущего. В итоге ChatGPT сформировал топ из десяти профессий.
На первом месте оказался инженер-программист AI/ML. На втором месте расположился робототехник, а тройку лидеров замкнул специалист по кибербезопасности. Также в топ попали и довольно редкие профессии: блокчейн-инженер и специалист по геномному редактированию.
Топ-10 перспективных профессий от ChatGPT
- Инженер-программист AI/ML.
- Робототехник.
- Специалист по кибербезопасности.
- Биотехнолог.
- Разработчик виртуальной и дополненной реальности.
- Блокчейн-инженер.
- Инженер устойчивой энергетики.
- Специалист по генной терапии и геномному редактированию.
- Дата-аналитик..
- Инженер-программист loT.
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