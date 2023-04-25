Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий

Издание NN продолжает экспериментировать с нейросетью ChatGPT. В этот раз издание попросило бота составить список самых перспективных профессий будущего. В итоге ChatGPT сформировал топ из десяти профессий.

На первом месте оказался инженер-программист AI/ML. На втором месте расположился робототехник, а тройку лидеров замкнул специалист по кибербезопасности. Также в топ попали и довольно редкие профессии: блокчейн-инженер и специалист по геномному редактированию.

Топ-10 перспективных профессий от ChatGPT