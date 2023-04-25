В России разработали законопроект об установке приложений на iOS из сторонних источников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало аналогичный европейскому Digital Markets Act (DMA) законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов. Проект может быть внесён в Госдуму уже в текущую сессию, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Ведомство рассчитывает, что компания согласится исполнять нормы законопроекта, так как «Apple – добросовестная компания» и «даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно».
1 ноября 2022 года в силу вступил новый закон Евросоюза Digital Markets Act (DMA), который обязует крупнейшие IT-компании открыть свои платформы для сторонних компаний и разработчиков. Под горячую руку попала в том числе и Apple, которая будет вынуждена разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов.
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