Третий сезон «Ведьмака» выйдет в двух частях: в июне и в июле — Redanian Intelligence

Как сообщает издание Redanian Intelligence, третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом действительно разделят на две части. Первая выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля. Всего в третьем сезоне будет восемь эпизодов, которые разделят на две равные части по четыре эпизода.

О возможном разделении третьего сезона сообщала шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик ещё в январе. По её словам, подобная тенденция пользуется популярностью у онлайн-кинотеатров, поэтому Netflix действительно может повторить подобный трюк с одним из своих самых дорогих сериалов.

Ранее аналогичную методику онлайн-кинотеатр применил к четвёртому сезону «Очень странных дел» и к четвёртому сезону сериала «Ты». Аналитики отмечают, что это очень выгодный для Netflix ход: авторы получают дополнительные недели для полировки, а зрители вынуждены подписываться сразу на два месяца.