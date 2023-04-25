Вышел первый трейлер «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном

Sony Pictures выпустила первый трейлер «Великого уравнителя 3» — финала трилогии боевиков с Дензелом Вашингтоном.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Сюжет триквела продолжает события предыдущих двух картин. Отставной морской пехотинец Роберт МакКолл решает завязать с боевым прошлым и переезжает в Италию, найдя там новую семью. Однако скоро он узнаёт о том, что его новые друзья живут под контролем местной мафии. Теперь МакКоллу нужно во что бы то ни стало защитить своих близких, бросив вызов криминальному авторитету.

Мировая премьера «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном состоится 1 сентября 2023 года. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.