В Diablo 4 можно будет пропустить сюжетную кампанию за новых героев, пройдя её один раз

На днях Blizzard выпустила большое видео, посвящённое разнообразию классов в грядущей игре. В одной из кадров фанаты заметили кнопку пропуска сюжетной кампании — функции, о которой они просили многие годы.

Чуть позже глава по коммуникациям студии Blizzard Адам Флэтчер подтвердил, что игроки действительно смогут пропустить сюжетную кампанию Diablo 4. Сделать это можно будет, пройдя её единожды — после этого при создании новых персонажей можно будет сразу переключиться на зачистку карты и уничтожение привычных толп мобов.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. C 12 по 14 мая Blizzard проведёт ещё один бета-тест для всех желающих.