Вышел первый тизер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Netflix выпустил первый тизер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом. В ролике Геральт из Ривии признаётся в том, что «впервые почувствовал настоящий страх», после чего издалека доносится голос Цири.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Как и сообщали инсайдеры, третий сезон «Ведьмака» действительно разделят на две части. Первые пять серий выйдут 29 июня, а финальные три эпизода станут доступны 27 июля. С чем связано подобное разделение, в онлайн-кинотеатре не уточнили.

Третий сезон «Ведьмака» станет последним для Генри Кавилла. После этого актёра заменит Лиам Хемсворт, известный по «Голодным играм». Остальной актёрский состав, скорее всего, останется прежним.

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Фото: Netflix