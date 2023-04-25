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Российский фильм «Вызов» может выйти в кинотеатрах Японии

Российский фильм «Вызов» может выйти в кинотеатрах Японии
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Президент компании «Пандора» Риэ Накано заявила о готовности выпустить российский фильм «Вызов» в прокат Японии. Об этом женщина сообщила в интервью «РИА Новости», отметив, что это произойдёт лишь в одном случае — если фильм ей понравится.

Я уже запросила российскую сторону, и мне обещали прислать «Вызов» на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, я бы хотела его выпустить в прокат.

Ранее «Пандора» выпустила в прокат Японии картину «Сказка» Александра Сокурова. Компания организовала ретроспективу лент Сокурова — в течение двух недель каждый день будут показывать фильмы разных лет: от «Русского ковчега» до «Молоха» и «Тельца».

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС осенью 2021 года для съёмок некоторых эпизодов.

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