Российский фильм «Вызов» может выйти в кинотеатрах Японии
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Президент компании «Пандора» Риэ Накано заявила о готовности выпустить российский фильм «Вызов» в прокат Японии. Об этом женщина сообщила в интервью «РИА Новости», отметив, что это произойдёт лишь в одном случае — если фильм ей понравится.
Я уже запросила российскую сторону, и мне обещали прислать «Вызов» на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, я бы хотела его выпустить в прокат.
Ранее «Пандора» выпустила в прокат Японии картину «Сказка» Александра Сокурова. Компания организовала ретроспективу лент Сокурова — в течение двух недель каждый день будут показывать фильмы разных лет: от «Русского ковчега» до «Молоха» и «Тельца».
«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС осенью 2021 года для съёмок некоторых эпизодов.
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