Популярнейшую игру Brawl Stars полностью заблокировали в России

В конце марта финская студия Supercell, издатель популярнейших мобильных игр Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans, объявила о полной блокировке своих проектов в России. Авторы пообещали закрыть россиянам доступ к своим играм до конца весны — и первый шаг уже сделан.

Как сообщают игроки в Brawl Stars, 25 апреля для игры вышел новый апдейт, после которого пользователи из России больше не могут зайти в проект. При попытке входа появляется сообщение «Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». Как отмечают разработчики, обойти ограничение не помогут даже смена местоположения и VPN.

Фото: Supercell

Supercell удалила свои проекты из мобильных магазинов App Store и Google Play в России и Беларуси ещё в марте прошлого года, однако игры продолжали быть доступными для уже скачавших их пользователей.