«Мы здесь только из-за Генри» — фанаты уничтожают тизер третьего сезона «Ведьмака»

25 апреля Netflix выпустил дебютный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак». Это будет последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии — в следующих сезонах его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

Спустя час после выхода тизера фанаты «Ведьмака» начали массово дизлайкать видео. На момент публикации заметки зрители поставили 16 тыс. негативных оценок и только 11 тыс. — позитивных. И чем дальше, тем больше увеличивается разрыв.

Фото: YouTube

В комментариях под роликом пользователи ругают Netflix за то, что компания позволила Генри Кавиллу уйти из сериала. Фанаты заявляют, что онлайн-кинотеатр обязательно пожалеет о своём решении в будущем, ведь многие зрители смотрят шоу только из-за британского актёра.

Некоторые отрывки из комментариев на YouTube

Представьте себе замену главного актёра только потому, что он ценит исходный материал. Генри заслуживает лучшего, и Netflix ещё пожалеет о его замене.

Никто не заменит харизму и игру Генри Кавилла.

О, да, последний сезон.

Мы хотим, чтобы Генри вернулся.

Ох, Генри. Netflix тебя не заслуживает.

Мы здесь только из-за Генри! Когда он уйдёт, мы тоже уйдём!

Кто ещё в предвкушении последнего сезона?

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: остальные три эпизода покажут 27 июля.