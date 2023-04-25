«Мы здесь только из-за Генри» — фанаты уничтожают тизер третьего сезона «Ведьмака»

25 апреля Netflix выпустил дебютный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак». Это будет последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии — в следующих сезонах его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.
Спустя час после выхода тизера фанаты «Ведьмака» начали массово дизлайкать видео. На момент публикации заметки зрители поставили 16 тыс. негативных оценок и только 11 тыс. — позитивных. И чем дальше, тем больше увеличивается разрыв.
Фото: YouTube
В комментариях под роликом пользователи ругают Netflix за то, что компания позволила Генри Кавиллу уйти из сериала. Фанаты заявляют, что онлайн-кинотеатр обязательно пожалеет о своём решении в будущем, ведь многие зрители смотрят шоу только из-за британского актёра.
Некоторые отрывки из комментариев на YouTube
Представьте себе замену главного актёра только потому, что он ценит исходный материал. Генри заслуживает лучшего, и Netflix ещё пожалеет о его замене.
Никто не заменит харизму и игру Генри Кавилла.
О, да, последний сезон.
Мы хотим, чтобы Генри вернулся.
Ох, Генри. Netflix тебя не заслуживает.
Мы здесь только из-за Генри! Когда он уйдёт, мы тоже уйдём!
Кто ещё в предвкушении последнего сезона?
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: остальные три эпизода покажут 27 июля.
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