Дурачьё, Найтфолл и Аксиль попали в лонг-лист рейтинга «30 до 30» от Forbes

Издание Forbes опубликовало список номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30», в котором выделяет молодых россиян в возрасте до 30 лет, которые уже достигли успеха в своей сфере.
В категории «Спорт и киберспорт» в этот раз представлены два игрока в Dota 2 — Антон DyrachYO Шкредов из Gaimin Gladiators (21 год) и Егор Nightfall Григоренко (команда BetBoom Team, 20 лет).
Также номинирован участник российского состава Cloud9 по CS:GO, 20-летний Сергей Ax1le Рыхторов. Помимо киберспортсменов, в список вошли лыжница Вероника Степанова, хоккеист Игорь Шестёркин и другие отечественные спортсмены.
В категории «Новые медиа» Forbes номинировал в том числе стримершу Tenderlybae, блогера Илью Exille и экс-киберспортсмена Александра Nix Левина, который сейчас комментирует турниры по Dota 2.
Фото: Forbes
Теперь редакция при участии экспертов и учёте голосования пользователей будет отбирать победителей (обычно три лучших из десяти в каждой категории). Итоги планируется огласить в июньском номере Forbes.
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