Фото: свежие постеры фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

В преддверии приближающейся премьеры фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» Paramount Pictures показала постеры с персонажами ленты.
Персональные изображения получили значимые персонажи франшизы, которые появятся в новой части «Трансформеров» — Бамблби, Арси и Уилджек.
«Восхождение Звероботов» выйдет в кинотеатрах 9 июня. Покажут ли новых «Трансформеров» в России, пока неизвестно.
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Вышедший в декабре трейлер фильма показал рекордную статистику — только за неделю ролик с первыми кадрами картины посмотрели почти полмиллиарда человек, что сделало видео одним из самых просматриваемых в истории киноиндустрии.
Кроме того, ожидается, что в июле 2024 года выйдет новый мультфильм про трансформеров.
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