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Star Wars Jedi: Survivor может выйти на русском языке

Star Wars Jedi: Survivor может выйти на русском языке
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Совсем скоро состоится релиз Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. В декабре Electronic Arts оформила страницу игры в Steam, где сообщила об отсутствии русского языка в игре.

25 апреля стартовала предзагрузка проекта на ПК, и первые российские пользователи сообщают о том, что Steam даёт выбрать русский язык в свойствах игры. Для сравнения: у невышедших на русском ремейке Dead Space и Need for Speed Unbound подобного выбора не было.

Выбор языка в Jedi: Survivor

Выбор языка в Jedi: Survivor

Фото: Steam

Пока точно неясно, значит ли это, что в игре действительно будет перевод на русский язык. Возможно, речь идёт о главном меню или других элементах проекта. На странице игры в EA App и Steam русский язык всё ещё не упоминается.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

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