Найден способ, как играть в Brawl Stars из России без VPN

Геймеры из России и Беларуси обнаружили способ, который позволяет обойти запрет на вход в игру Brawl Stars. При этом VPN не требуется, а пинг становится минимальным.

На проекте Null’s Brawl был опубликован конфиг для игры через устройства на iOS, а через Android можно запустить Brawl Stars с помощью DNS-сервера.

Как запустить Brawl Stars на Android:

перейти в настройки устройства;

выбрать «Сеть и Интернет», затем «Частный DNS-сервер»;

выбрать «Частный» и вписать dns.nullsproxy.com.

В отличие от iPhone, этот способ работает у всех — вероятно, из-за разницы в моделях устройств. Кроме того, у некоторых после игры пропадает интернет-соединение, в таком случае авторы рекомендуют выключить DNS.

Фото: goldclan.ru

Как запустить Brawl Stars на iPhone и iPad:

загрузить файл с dnull.xyz/nullsproxy.mobileconfig ;

; установить его на устройство (потребуется два-три действия).

Авторы обхода отмечают, что решение было выполнено в спешке, поэтому пока помогает не всем и ещё будет дорабатываться. Они также собираются открыть полноценный сайт для помощи игрокам.