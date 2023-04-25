Найден способ, как играть в Brawl Stars из России без VPN
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Геймеры из России и Беларуси обнаружили способ, который позволяет обойти запрет на вход в игру Brawl Stars. При этом VPN не требуется, а пинг становится минимальным.
На проекте Null’s Brawl был опубликован конфиг для игры через устройства на iOS, а через Android можно запустить Brawl Stars с помощью DNS-сервера.
Как запустить Brawl Stars на Android:
- перейти в настройки устройства;
- выбрать «Сеть и Интернет», затем «Частный DNS-сервер»;
- выбрать «Частный» и вписать dns.nullsproxy.com.
В отличие от iPhone, этот способ работает у всех — вероятно, из-за разницы в моделях устройств. Кроме того, у некоторых после игры пропадает интернет-соединение, в таком случае авторы рекомендуют выключить DNS.
Фото: goldclan.ru
Как запустить Brawl Stars на iPhone и iPad:
- загрузить файл с dnull.xyz/nullsproxy.mobileconfig;
- установить его на устройство (потребуется два-три действия).
Авторы обхода отмечают, что решение было выполнено в спешке, поэтому пока помогает не всем и ещё будет дорабатываться. Они также собираются открыть полноценный сайт для помощи игрокам.
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