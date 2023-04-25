Стримеру NS не разрешили проводить ивент «Старпёрхаб» во время Berlin Major по Dota 2

Популярный российский стример Ярослав NS Кузнецов заявил, что не сможет организовать традиционный ивент «Старпёрхаб» во время ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2.

Обычно он комментирует матчи крупных турниров в неформальной обстановке вместе с друзьями, комментаторами и профессиональными игроками. Но в этот раз организаторы не разрешили стримить их турнир в подобном формате.

У ESL в правилах есть пункт, смысл которого в общем таков: «комьюнити-стрим не должен иметь профессиональный продакшен», так же, как и «много людей в кадре». Своеобразная защита от того, чтобы комьюнити-каст не превратился в конкурирующий студийный каст.

Ярослав отметил, что попытался договориться с ESL и Paragon, владеющей правами на русскоязычную трансляцию, но переговоры к успеху не привели. NS будет комментировать матчи чемпионата из собственной студии, созваниваясь с сокастерами в Discord.

Статистика последних турниров показала, что неофициальный каст Кузнецова во время некоторых матчей набирает больше просмотров, чем официальная трансляция.