Стримеру NS не разрешили проводить ивент «Старпёрхаб» во время Berlin Major по Dota 2

Популярный российский стример Ярослав NS Кузнецов заявил, что не сможет организовать традиционный ивент «Старпёрхаб» во время ESL One Berlin Major 2023 по Dota 2.
Обычно он комментирует матчи крупных турниров в неформальной обстановке вместе с друзьями, комментаторами и профессиональными игроками. Но в этот раз организаторы не разрешили стримить их турнир в подобном формате.
У ESL в правилах есть пункт, смысл которого в общем таков: «комьюнити-стрим не должен иметь профессиональный продакшен», так же, как и «много людей в кадре». Своеобразная защита от того, чтобы комьюнити-каст не превратился в конкурирующий студийный каст.
Ярослав отметил, что попытался договориться с ESL и Paragon, владеющей правами на русскоязычную трансляцию, но переговоры к успеху не привели. NS будет комментировать матчи чемпионата из собственной студии, созваниваясь с сокастерами в Discord.
Статистика последних турниров показала, что неофициальный каст Кузнецова во время некоторых матчей набирает больше просмотров, чем официальная трансляция.
- 25 апреля 2023
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:34
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
17:10
-
17:02
-
16:59
-
16:52
-
16:40
-
16:18
-
16:01
-
15:38
-
15:17
-
14:54
-
14:46
-
14:15
-
14:12
-
13:42
-
13:34
-
13:31
-
13:04
-
13:03
-
12:42
-
12:22
-
11:44