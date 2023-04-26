На полную прокачку в Diablo 4 придётся потратить более 150 часов

Помощник директора Diablo IV Джозеф Пьепиора ответил на вопрос подписчика о том, сколько времени займёт прокачка персонажа до максимального 100-го уровня.

По словам разработчика, средний игрок сможет достигнуть лимита прокачки не раньше чем через 150 часов.

Ранее Пьепиора в интервью рассказал о специальном боссе, которого разработчики намеренно сделали слишком сложным — он станет «финальным испытанием» Diablo IV, и для его убийства игрокам придётся выжать максимум из своего билда.

Материалы по теме «Последнее испытание»: финального босса в Diablo 4 трудно победить даже игрокам 100 уровня

Также стало известно, что после первого прохождения игроки смогут пропускать сюжетную линию, прокачивая нового персонажа.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня (для обладателей расширенной версии — 2 июня) на ПК и консолях. В России игра официально не выйдет.