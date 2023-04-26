На полную прокачку в Diablo 4 придётся потратить более 150 часов
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Помощник директора Diablo IV Джозеф Пьепиора ответил на вопрос подписчика о том, сколько времени займёт прокачка персонажа до максимального 100-го уровня.
По словам разработчика, средний игрок сможет достигнуть лимита прокачки не раньше чем через 150 часов.
Ранее Пьепиора в интервью рассказал о специальном боссе, которого разработчики намеренно сделали слишком сложным — он станет «финальным испытанием» Diablo IV, и для его убийства игрокам придётся выжать максимум из своего билда.
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Также стало известно, что после первого прохождения игроки смогут пропускать сюжетную линию, прокачивая нового персонажа.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня (для обладателей расширенной версии — 2 июня) на ПК и консолях. В России игра официально не выйдет.
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