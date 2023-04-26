Долгое производство «Флэша» пошло фильму только на пользу

Вчера во время панели Warner Bros. на CinemaCon 2023 выступила Барбара Мускетти, продюсировавшая фильм «Флэш» с Эзрой Миллером. Она рассказала, что Warner Bros. была не против такого долгого производства фильма.

За всё время, которое «Флэш» не мог выйти, создатели ленты успели отполировать её, привести в порядок визуальные эффекты и многое другое.

Мы упорно работали над «Флэшом» почти четыре года. Мы очень благодарны Warner Bros. за то, что она работала с нами над улучшением фильма. Пандемия позволила нам затянуть разработку, и, с другой стороны, у нас появилось время для улучшения визуальных эффектов. Мы все знали, что «Флэш» просто обязан был выйти в кинотеатрах.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России.