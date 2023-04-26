В России создают нейросеть, которая будет помогать людям принимать решения
Поделиться
По информации газеты «Известия», учёные Тюменского государственного университета создают нейросеть, которая будет помогать человеку принимать решения. Искусственный интеллект обеспечит безопасность в экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде.
Отмечается, что разработчики соберут набор модулей, а также реализуют научно обоснованные алгоритмы вывода решений. Программа упростит последовательность действий людей при угрозе жизни или здоровью. Цель нейросети — помогать людям.
Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации ещё на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы.
Когда примерно будет завершена разработка нейросети, не сообщается.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
11:00
-
10:22
-
09:38
-
09:04
-
08:39
-
04:59
-
02:16
-
01:53
-
01:12
-
00:27
- 25 апреля 2023
-
23:44
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:34
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
17:10
-
17:02
-
16:59
-
16:52
-
16:40
-
16:18
-
16:01
-
15:38
-
15:17
-
14:54
Партнерский контент