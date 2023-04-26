Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России создают нейросеть, которая будет помогать людям принимать решения

В России создают нейросеть, которая будет помогать людям принимать решения
Аудио-версия:
Комментарии

По информации газеты «Известия», учёные Тюменского государственного университета создают нейросеть, которая будет помогать человеку принимать решения. Искусственный интеллект обеспечит безопасность в экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде.

Отмечается, что разработчики соберут набор модулей, а также реализуют научно обоснованные алгоритмы вывода решений. Программа упростит последовательность действий людей при угрозе жизни или здоровью. Цель нейросети — помогать людям.

Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации ещё на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы.

Когда примерно будет завершена разработка нейросети, не сообщается.

Материалы по теме
Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023