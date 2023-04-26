Вышла Honkai: Star Rail — новая игра от авторов Genshin Impact

Сегодня состоялся релиз Honkai: Star Rail. Это новая игра от студии HoYoverse, известной по популярному проекту Genshin Impact. Новый тайтл доступен бесплатно на нескольких платформах: ПК, Android и iOS. Позже игра доберётся до PS4 и PS5.
Разработчики на сайте игры поблагодарили фанатов за поддержку и интерес, проявленный к Honkai: Star Rail. Авторы надеются, что как можно больше геймеров опробует их игру. А ещё разработчики призвали игроков добросовестно отнестись к правилам и не нарушать их. С ними можно ознакомиться в отдельном материале на сайте.
Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличаются от предшественницы.
Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.
- 26 апреля 2023
-
11:00
-
10:22
-
09:38
-
09:04
-
08:39
-
04:59
-
02:16
-
01:53
-
01:12
-
00:27
- 25 апреля 2023
-
23:44
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:34
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
17:10
-
17:02
-
16:59
-
16:52
-
16:40
-
16:18
-
16:01
-
15:38
-
15:17
-
14:54