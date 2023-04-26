Демоверсия файтинга Street Fighter 6 вышла на ПК и Xbox

Несколько дней назад Capcom выпустила демоверсию файтинга Street Fighter 6 на PS4 и PS5, а теперь она стала доступна владельцам ПК и консолей Xbox. На ПК доступ к демоверсии можно получить через страницу в Steam.
Важно отметить, что страница файтинга в Steam не открывается в России, поскольку Capcom приостановила свою деятельность в стране, поэтому придётся обходить ограничения с помощью VPN.
Фото: Steam
Street Fighter 6 — новая часть культовой франшизы. Игра предложит ростер из большого количества героев: как знакомых, так и новых.
В пробной версии игроки могут создать своего персонажа, сразиться с противниками на новых аренах, а затем перенести своего героя в полную версию проекта.
Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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