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Демоверсия файтинга Street Fighter 6 вышла на ПК и Xbox

Демоверсия файтинга Street Fighter 6 вышла на ПК и Xbox
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Несколько дней назад Capcom выпустила демоверсию файтинга Street Fighter 6 на PS4 и PS5, а теперь она стала доступна владельцам ПК и консолей Xbox. На ПК доступ к демоверсии можно получить через страницу в Steam.

Важно отметить, что страница файтинга в Steam не открывается в России, поскольку Capcom приостановила свою деятельность в стране, поэтому придётся обходить ограничения с помощью VPN.

Фото: Steam

Street Fighter 6 — новая часть культовой франшизы. Игра предложит ростер из большого количества героев: как знакомых, так и новых.

В пробной версии игроки могут создать своего персонажа, сразиться с противниками на новых аренах, а затем перенести своего героя в полную версию проекта.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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