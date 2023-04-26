Мультфильм российского режиссёра отобрали в программу Каннского кинофестиваля

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что мультфильм «Электра» российского режиссёра Дарьи Кащеевой отобрали в программу Каннского кинофестиваля Cinefondation.

Дарья — выпускница Факультета кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге. Её картина выполнена в смешанной технике, сочетающей предметную анимацию, стоп-моушн, перекладку, съёмки кукол и живых актёров.

«Электра» также включена в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси 2023 года. Он пройдет с 11 по 17 июня. Проект Кащеевой поборется за различные награды и там.

Посмотреть трейлер «Электры» можно ниже. На YouTube ролик, к сожалению, не опубликовали.

Лауреатов Cinefondation объявят 25 мая.