Мультфильм российского режиссёра отобрали в программу Каннского кинофестиваля
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что мультфильм «Электра» российского режиссёра Дарьи Кащеевой отобрали в программу Каннского кинофестиваля Cinefondation.
Дарья — выпускница Факультета кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге. Её картина выполнена в смешанной технике, сочетающей предметную анимацию, стоп-моушн, перекладку, съёмки кукол и живых актёров.
«Электра» также включена в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси 2023 года. Он пройдет с 11 по 17 июня. Проект Кащеевой поборется за различные награды и там.
Посмотреть трейлер «Электры» можно ниже. На YouTube ролик, к сожалению, не опубликовали.
Лауреатов Cinefondation объявят 25 мая.
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