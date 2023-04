Создатели эмуляторов Nintendo Switch уделят особое внимание новой The Legend of Zelda

Ведущие разработчики Yuzu и Ryujinx, эмуляторов Nintendo Switch, рассказали, что планируют уделить особое внимание грядущему релизу The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Оба создателя отмечают, что именно этот релиз Nintendo привлечёт к их программам много внимания, поэтому они постараются оптимизировать проект прямо на старте.

При этом разработчики не обещают, что Tears of the Kingdom будет хорошо работать на эмуляторах прямо на релизе. Авторы отмечают, что если проект основан примерно на той же технической базе, что и Breath of the Wild 2017 года, то никаких проблем возникнуть не должно. Если же Nintendo сильно переделала основу, то программистам нужно будет провести дополнительную оптимизацию эмулятора.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch.