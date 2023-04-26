Вышел седьмой эпизод третьего сезона «Теда Лассо» — «Ричмонд» сыграл с «Арсеналом»

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера седьмого эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». Серия посвящена матчу «Ричмонда» с лондонским «Арсеналом». Тренерский штаб Теда Лассо хорошо подготовился к встрече, представив новую тактику с тотальным футболом. Тем временем Сэм готовится принять VIP-гостя в своём новом ресторане.

Часовой эпизод доступен с русской озвучкой и русскими субтитрами.

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён выходу ФК «Ричмонд» в английскую Премьер-лигу после нескольких лет выступлений в Чемпионшипе. Несмотря на довольно низкие ожидания экспертов, клуб подписал нападающего мирового уровня Заву, вместе с которым команда пробилась в топ турнирной таблицы. Однако форвард неожиданно закончил карьеру, и теперь у клуба начались серьёзные игровые проблемы, которые тренерский штаб попытался исправить после товарищеского матча с «Аяксом».

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов. Новые эпизоды выходят каждую среду. Восьмая серия выйдет 3 мая, а финал покажут 31-го числа.