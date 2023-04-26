Сборы российского фильма «Вызов» превысили 500 млн рублей
Поделиться
Фильм «Вызов», который очень хорошо рекламировали, собрал в прокате уже 522 млн рублей — и эта сумма постепенно увеличивается. Только за первый уикенд картине удалось собрать 426 млн рублей.
Сюжет «Вызова» рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой. Она — мать-одиночка, воспитывающая дочь. Евгении выпадет тяжёлая миссия — она должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта.
Фото: ЕАИС
Евгению сыграла Юлия Пересильд. Вместе с ней в фильме снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. В ленте снялись и настоящие космонавты: Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.
Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко, известный по «Тексту» и «Салюту-7».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
14:08
-
13:53
-
13:47
-
13:26
-
13:12
-
12:57
-
12:37
-
12:27
-
11:50
-
11:12
-
11:00
-
10:22
-
09:38
-
09:04
-
08:39
-
04:59
-
02:16
-
01:53
-
01:12
-
00:27
- 25 апреля 2023
-
23:44
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:34
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:27
Партнерский контент