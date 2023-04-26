Сборы российского фильма «Вызов» превысили 500 млн рублей

Фильм «Вызов», который очень хорошо рекламировали, собрал в прокате уже 522 млн рублей — и эта сумма постепенно увеличивается. Только за первый уикенд картине удалось собрать 426 млн рублей.

Сюжет «Вызова» рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой. Она — мать-одиночка, воспитывающая дочь. Евгении выпадет тяжёлая миссия — она должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта.

Фото: ЕАИС

Евгению сыграла Юлия Пересильд. Вместе с ней в фильме снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. В ленте снялись и настоящие космонавты: Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко, известный по «Тексту» и «Салюту-7».