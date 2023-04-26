В файлах Counter Strike 2 нашли милую отсылку на Half-Life

Издание PCGAmesN обратило внимание на секрет, который Valve спрятала прямо в файлах Counter-Strike 2. Он связан с легендарной франшизой Half-Life, которая до сих пор не может получить третью часть. А нашёл секрет ведущий канала Richter Overtime.

Если внимательно рассмотреть модель двойных «Беретт», то можно увидеть гравировку на внутренней стороне ствола. Там есть фамилия и первая буква имени. В итоге получается Гордон Фримен — протагонист франшизы Half-Life.

Фото: Richter Overtime

Важно отметить, что в Half-Life Фримен никогда не пользовался «Береттой». А Valve, судя по всему, просто захотела напомнить, что она не забыла про своего культового персонажа.

Для некоторых фанатов это наверняка будет знаком на Half-Life 3, но надеяться всё же не стоит.